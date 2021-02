Environnement: jeter un œil électronique pour contrer le dépôt clandestin

La caméra de surveillance est un précieux outil dans la traque aux souilleurs. Une technologie prisée par les communes dont certaines font appel à une société spécialisée. A Bruxelles, plus de 1.300 contrevenants ont été identifiés en un an.

Ils fleurissent aux quatre coins de la capitale et pourrissent autant le décor qu’ils irritent les riverains. Les dépôts clandestins. Une plaie coûteuse et un combat sans relâche face aux pollueurs qui, en quelques minutes, débarquent électroménagers en rade et autres déchets de chantier. Difficile et cher de mobiliser des troupes en permanence pour veiller sur chaque coin de rue alors c’est vers la technologie que se sont tournées nombre de communes de la capitale. Avec des résultats surprenants. C’est le cas notamment du côté de la Ville de Bruxelles où l’échevine Zoubida Jellab (Ecolo) tient un discours sans concession envers les salisseurs de tout poil. « C’est un vrai fléau, il est compliqué de repérer les auteurs d’incivilités et particulièrement des dépôts clandestins souvent sortis aux petites heures. En octobre 2020, nous avons donc décidé d’installer 16 caméras sur le territoire et 4 autres sont prévues au budget de cette année ».