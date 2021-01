Le plan Fedex va-t-il influencer la protection des riverains de Liege Airport?

Ça fait bien des mois que des riverains de l’aéroport de Liège se plaignent d’une augmentation des nuisances sonores. Notamment des riverains qui, jusque-là, s’estimaient épargnés par les bruits la nuit. Compréhensible quand on regarde les performances de l’aéroport liégeois spécialisé dans le transport des marchandises et ouvert 24h/7j qui bat record sur record chaque année. L’explication des autorités est logique : augmentation de la taille des avions (plus que du nombre de vols) et changements météorologiques (à cause des vents, les décollages dans l’autre sens de la piste sont passés de 10 % à 30 %) ont redessiné une carte du bruit. Indépendamment de la traduction en termes d’emplois, l’annonce par Fedex, premier client (40 % du tonnage) de Liege Airport, de la réduction de ses capacités à seulement 30 % et de la diminution du nombre d’avions logés sur le tarmac liégeois de 40 à 15 devrait donc s’avérer une bonne nouvelle pour ces riverains.