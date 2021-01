Le vrai ou faux: Bruxelles est-elle bien servie par le fédéral pour le plan de reprise?

Bruxelles lésée par la répartition des fonds européens pour la reprise et la résilience ? La Région, incontestablement : elle ne recevra que 395 millions pour projets, soit 6,6 % des 5,95 milliards dévolus à la Belgique. Alors que la ville est capitale du pays, qu’elle représente 10 % de la population et 18 % du PIB. Mais on promettait alors aux Bruxellois(es) une session de rattrapage, via les dossiers retenus par les exécutifs fédéral, francophone et flamand.

Verdict ? Parole tenue par le gouvernement fédéral. À ce stade du moins. Pour rappel, chaque entité a arrêté son plan, pour un budget équivalent à 130 % du montant qu’elle recevra. De quoi laisser une marge de négociation avec l’Europe. Dit autrement, aucun ministre ne peut assurer aujourd’hui que tous « ses » projets seront finalement retenus. Ceci posé, on peut malgré tout identifier la part promise à Bruxelles dans l’épure fédérale actuelle (1,63 milliard).