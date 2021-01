Merveille Bokadi encore buteur avec le Standard: «Ne pas baisser la tête!»

Malheureusement, avoir profité dès la troisième minute de la remise de Joao Klauss pour tromper Simon Mignolet restera un exploit anecdotique dans cette saison, car le leader brugeois n’a jamais vraiment douté malgré ce but du Congolais. « On a bien commencé malgré la bonne équipe en face de nous. On encaisse trois buts sur des contre-attaques, mais même après avoir encaissé, on était bien », regrette-il, heureux tout de même de pouvoir compter sur ce match pour renforcer son apprentissage personnel. « Il ne faut pas regarder derrière nous et rester positif. On ne doit pas baisser la tête. On est conscient du travail que l’on doit encore accomplir. Il faut continuer comme cela. »