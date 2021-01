Le biostatisticien Geert Molenberghs: «La situation est instable pour le moment»

Que penser de l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique ? L’épineuse question a été posée au biostatisiticien Geert Molenbergh lors de l’émission de RTL, « C’est pas tous les jours dimanche ».

« La situation est instable pour le moment, explique le professeur de la KULeuven. Ça donne une certaine angoisse, il faut le reconnaître. Ce n’est pas un fait accompli ». « Si les gens ont compris que c’est nécessaire de faire plus attention, même sans mesure supplémentaire, ça peut déjà aller, a-t-il poursuivi. Ça avait marché en décembre. Il y avait une croissance des chiffres, on n’a pas resserré les mesures et pourtant on a réussi à stabiliser ».