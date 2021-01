L’escalade des arrestations après une nouvelle journée de manifestations anti-Kremlin

A Moscou, quadrillé par la police, des foules se sont retrouvées pour protester contre le président Vladimir Poutine et demander la libération de l’opposant Alexeï Navalny.

Nous nous promenons ! Ce n’est pas interdit ? » Sous sa chapka, Iourii, 36 ans, ironise. Ce Moscovite, père de famille, habite à l’autre bout de la capitale mais a choisi ce dimanche après-midi de « faire une balade » loin de son domicile. Il vient de s’asseoir sur le banc d’une station d’autobus. Avec en vue : Matrosskaya Tishina, la prison près du centre-ville où l’opposant Alexeï Navalny, cinq mois après son empoisonnement présumé en Sibérie et son transfert dans le coma à Berlin, deux semaines après son rocambolesque retour à Moscou et son immédiate arrestation, attend d’être jugé mardi 2 février dans l’une des quatre affaires judiciaires le visant. « Nous sommes venus pour soutenir un homme. Et protester contre un régime, le Kremlin de Vladimir Poutine, qui nous a volé notre droit de vivre dans une démocratie », insiste Iourï de sa voix basse.