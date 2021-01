Le Standard n’a pas pu faire le poids face au Club de Bruges…

Trois jours après avoir arraché, à Ostende, un point extrêmement précieux dans la course au Top 4, le Standard a subi dimanche à Bruges sa première défaite de l’ère Mbaye Leye. Sans que la 18e victoire du Club en championnat, qui rejette son dauphin actuel, l’Antwerp, à… 14 unités, ne souffre la moindre contestation, tant Ruud Vormer et ses équipiers ont affiché une maîtrise collective, une justesse technique et une puissance athlétique que l’équipe liégeoise, pas dans un grand jour, n’aura jamais réussi à contrer. « Je suis fier de perdre ici, car j’ai perdu contre une équipe plus forte que la mienne », ironise Mbaye Leye, pour bien insister sur l’impuissance éprouvée, sur la pelouse du Jan Breydelstadion, par ses joueurs.