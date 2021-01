Bodart est fataliste après le revers à Bruges: «Le Standard n’était pas au top»

Arnaud Bodart n’était plus habitué à cela : il s’est retourné à trois reprises dimanche après-midi à Bruges, où le Standard a été trop léger et trop gentil, dans trop de domaines, pour espérer ramener ne fuse qu’une unité à Sclessin.

« On n’a pas été à la hauteur », dit-il sans ambage. « Techniquement, on a raté beaucoup trop de passes et on n’a rien su opposer au bon pressing brugeois. D’autant que le Standard n’était pas au top ce dimanche… »

Lorsqu’on lui fait remarquer qu’il pouvait sans doute mieux sur la tentative de Mats Rits repoussée droit devant dans les pieds de Bast Dost sur le deuxième but brugeois (et le cinquième du colosse néerlandais en six sorties), Arnaud Bodart ne se braque pas. « Le ballon rebondit haut », précise-t-il « Si je peux faire mieux sur cette action, aucun souci, je suis d’accord… »