Plus rien n’arrête l’Atlético Madrid qui s’est encore imposé ce dimanche sur la pelouse de Cadix (2-4), grâce à un doublé de Suarez et un but de Saul et Koke.

Les Colchoneros s’envolent donc encore un petit peu plus vers le titre en Liga, avec une très confortable avance de dix points sur son dauphin, le Real Madrid, malgré un match de retard.