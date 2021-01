FC Bruges: Lang et Dost, les exemples à suivre

Alors qu’il avait fait preuve de stabilité l’été dernier, le Club a enclenché la vitesse supérieure cet hiver. La vente extrêmement rentable, certainement au vu des contextes sanitaire et financier actuels, de Krepin Diatta à Monaco contre 20 millions d’euros, a été l’élément déclencheur, voire détonateur, d’une campagne de transferts qui s’annonce prometteuse et intrigante à la fois. Si le Club a également accepté de prêter Emmanuel Dennis à Cologne et Michael Krmencik au PAOK Salonique, c’est évidemment dans l’optique de leur offrir de la visibilité afin, peut-être, de pouvoir en tirer à nouveau un profit certain. Mais sportivement, la direction brugeoise n’entendait évidemment pas y perdre au change.