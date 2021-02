Prolongation aux casernes d’Ixelles: encore 14 mois pour See U

C’était un quartier de gendarmerie, fermé aux regards, protégé par ses antennes et ses grilles : les casernes d’Ixelles. C’est un site qui s’est ouvert au quartier, avec un vélodrome en bois, des apéros, un marché et bien d’autres choses : See U. Ce sera un espace unique à Bruxelles, où cohabiteront l’ULB et la VUB, des étudiants, des chercheurs, des habitants, des porteurs de projets, un ciné, des potagers, des vélos : U Square.

Les 3,9 hectares, coincés entre le boulevard Général Jacques, l’avenue de la Couronne, les rues Fritz Toussaint et Juliette Wytsman vivent depuis avril 2019 une expérience pour le moins réussie d’occupation temporaire. Et ce n’est pas fini puisque la SAU (Société d’aménagement urbain, propriétaire des lieux) a décidé de prolonger la formule jusqu’à la fin mars 2022, et ses vertus bien au-delà. Car Gilles Delforge, directeur de la SAU en tire un bilan « très positif ».