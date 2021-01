La force tranquille des Brugeois

Même s’ils continueront à user et abuser de toutes les précautions oratoires d’usage avant d’en être mathématiquement assurés, les Brugeois ne sont pas dupes : sauf catastrophe industrielle, ils se succéderont au palmarès dans quelques mois. Après avoir réussi à se sortir des pièges posés par Ostende puis le Cercle sans forcément bien jouer, après avoir écarté Genk au caractère, les hommes de Philippe Clement n’ont fait qu’une bouchée d’un Standard submergé à tous les niveaux par les vagues bleues et noires. Et pourtant, Bruges a une nouvelle fois été mené au score assez rapidement dans le match, ce qui, dans un autre contexte ou à une autre époque, aurait pu le faire douter. « À aucun moment, on n’a eu le sentiment d’être réellement en danger », expliquait après coup Hans Vanaken. « Dès qu’on a encaissé ce but rapide, on s’est remis au travail sans douter de nos qualités. Et on leur a fait mal. »