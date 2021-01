Après deux médailles d’argent lors des Mondiaux sur route d’Imola en septembre dernier, Wout van Aert a dû se contenter d’une nouvelle médaille d’argent dimanche lors des championnats du monde de cyclocross à Ostende. « Je me suis déçu parce que je ne me suis pas battu comme je peux le faire. Il m’a manqué quelque chose et c’est dommage », a-t-il réagi.