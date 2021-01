Liban: Tripoli s’embrase contre le confinement

Face à une flambée de cas de COVID 19, le Liban impose l’un des confinements les plus stricts au monde : interdiction de sortir de chez soi, même pour faire des courses. Dans les régions les plus pauvres, la colère monte.

La place al Nour en plein cœur de Tripoli vit au rythme des manifestations. Tous les soirs depuis une semaine, les habitants de la ville la plus pauvre du Liban se rassemblent par centaines pour dénoncer la crise économique et demander la fin du confinement.

Au sol, morceau de parpaings, restes de pneus brûlés et bonbonnes de gaz lacrymogène attestent de la violence des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre : un mort et plus de 300 blessés en quelques jours.

Mère de famille, Salma 34 ans hurle sa rage. « Vous vous rendez compte, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s’acheter à manger et maintenant l’armée nous tire dessus ! » lance-elle.

Sous un grand drapeau libanais, un groupe de jeunes scande une phrase devenue presque un slogan : « Si on ne meurt pas du corona on va mourir de faim ! »