Profession: monteuse, l’autre scénariste du film

Plus de 80 heures de rushes pour faire naître un film de deux heures. De multiples versions et à l’intérieur de chaque version, ce souci constant d’être au plus juste en expérimentant. « Un véritable accouchement. Avec cette envie d’être précautionneux à chaque instant. Et le sentiment d’en être de plus en plus fier », nous dit Joachim Lafosse, enthousiaste. Avec la monteuse Marie-Hélène Dozo, avec qui il travaille pour la première fois, il est en phase finale du montage de son neuvième long-métrage Les Intranquilles, histoire d’un couple (Leïla Bekhti et Damien Bonnard) avec enfant confronté à la psychose maniaco-dépressive. Pendant des semaines et des semaines, ils ont visionné, discuté, tranché, débattu, repensé, revisionné, retranché ensemble.