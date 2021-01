Lamkel Zé: stop ou encore à l’Antwerp?

Depuis qu’il est arrivé de Niort (Ligue 2) à l’Antwerp, en juillet 2018, Didier Lamkel Zé (24 ans, sous contrat jusqu’en 2023) a tout fait. Se battre à l’entraînement avec des équipiers (Jelle Van Damme puis Sinan Bolat), arracher le ballon des mains de Refaelov et Mbokani, tireurs désignés, pour botter et… rater un penalty face à Courtrai, se faire stupidement exclure en barrage européen contre l’AZ, brosser la reprise des entraînements pour réclamer une augmentation, et on en passe. Mais il s’est aussi distingué sur le terrain, avec des raids dévastateurs et des buts improbables. Comme les deux encore réussis vendredi face à Waasland-Beveren (3-2).