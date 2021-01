Euromillions League: les différences de niveaux posent question

Le nouveau pivot du Brussels, Angelo Chol, aurait-il changé la donne face à Ostende ? Débarqué mardi, l’Américano-Soudanais s’entraîne avec l’équipe, était présent au Palais 12 dimanche et en ordre administratif. La quarantaine de dix jours qu’il est censé observer en provenance d’une zone rouge apparaît donc très relative. Autant que celle qu’aurait respectée le nouveau meneur espagnol de Charleroi, Sergio Llorente. Mais lui a fait la différence vendredi face à Liège.

La Ligue s’en tient aux déclarations des clubs. Et en ces temps de pandémie et de huis clos asphyxiant, elle ne semble plus à une approximation près… Samedi, à Louvain, c’est la table qui a indiqué à un arbitre qu’il ne pouvait plus revisionner une action pour confirmer sa décision en début de match, avant qu’il y recoure plus tard. La confusion naitrait de l’impossibilité technique d’utiliser le « replay » sur les matchs transmis en streaming sur la plateforme embl.tv, au contraire des matchs diffusés en direct à la télévision.