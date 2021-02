Direction de Bozar: on oublie tout et on relance l’appel à candidatures

Si vous rêviez de prendre prochainement la direction du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, tout est encore possible. Pour peu que vous présentiez un projet répondant aux conditions prévues dans l’appel lancé au Moniteur. Un CA de l’institution devrait en effet formaliser vendredi les détails d’une relance de cet appel à candidature pour prendre la succession de Paul Dujardin à la tête de l’institution.

Ces derniers jours, suite à l’incendie du 18 janvier, on avait surtout parlé des dégâts au circuit sud des salles d’exposition, aux blocs techniques, à la salle Henri Le Bœuf et à l’orgue monumental. Même si certaines salles du circuit nord rouvraient leurs portes pour quelques expositions, on évoquait plusieurs mois de fermeture pour le reste du bâtiment. On en avait presque oublié que l’institution était toujours à la recherche d’un nouveau directeur. Pourtant, en coulisses, les discussions allaient bon train. Le sujet reste en effet d’actualité.