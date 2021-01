Noa Lang, de vrais faux airs de CR7 des plats pays

De weg is nog lang voor Brugge maar niet voor Lang, disait-on en substance dans les travées du stade Breydel après la victoire face au Standard (3-1). Si le chemin est encore long pour le Club, ce n’est qu’aux yeux de quelques superstitieux qui rêvent de revivre une nouvelle phase de poule de Ligue des champions au travers d’un 16e titre national. En revanche, celui qui mène pour l’instant Noa Lang tout droit en direction de la plus haute distinction individuelle de notre compétition épouse déjà le tracé rectiligne d’une autoroute vers la gloire. On parierait en effet volontiers notre droit de vote au Soulier d’or que le Brugeois possède déjà, à ce jour, une bonne centaine de voix de préférence au scrutin intermédiaire du mois de juin. La next big thing du championnat de Belgique porte le même nom que cet ancien Espoir du centre de formation de l’Ajax, en qui les grands anciens du club amstellodammois aujourd’hui aux manettes (Edwin van der Sar et Marc Overmars en tête) n’ont pas cru. Pas du tout ou, du moins, pas suffisamment.