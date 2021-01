Coronavirus: jusqu’à six groupes de quatre adultes autorisés sur les terrains de sport extérieurs

Les différents groupes ne peuvent avoir de contact entre eux et chaque zone doit être séparée physiquement.

L’adaptation des protocoles relatifs aux activités physiques et sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour permettre aux jeunes jusqu’à 18 ans de reprendre une activité sportive en extérieur, assouplit légèrement les restrictions pour les adultes également, a-t-on constaté dimanche à la lecture de ces documents.

À partir de ce lundi 1er février, les activités «outdoor» et «sans contact» à quatre maximum sont autorisées aux plus de 18 ans dans les infrastructures sportives extérieures, a confirmé le cabinet de la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny. Ces groupes de quatre doivent respecter des zones définies de minimum 10 m2 par participant, avec un maximum de six groupes autorisés par surface sportive.