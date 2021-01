Albert Sambi Lokonga après le partage d’Anderlecht face à La Gantoise (0-0): «Je pense que ça aurait pu basculer dans les deux sens»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après le partage d’Anderlecht face à La Gantoise, Albert Sambi Lokonga a tenu à rester optimiste. « C’était franchement un match difficile. Je pense qu’on a vu deux bonnes équipes sur le terrain. On a un peu plus poussé qu’eux à la fin mais je pense que le match aurait pu basculer dans les deux sens. Je ne sais pas ce qu’il nous manque pour gagner, mais j’espère que ça va venir. On est en tout cas sur le bon chemin », a expliqué le milieu de terrain Anderlechtois. « Il ne faut pas trop regarder au classement, il faut plutôt enchaîner les bonnes performances et les trois points mais bon si on n’enchaîne pas les victoires ça ne sert à rien de regarder le classement. »