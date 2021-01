Marseille: l’invasion violente du centre d’entraînement va laisser des traces

Avec deux matches au programme cette semaine (à Lens mercredi et dimanche contre le… PSG), Marseille est dans le brouillard à tous les niveaux, sportivement comme moralement. Les incidents de samedi à la Commanderie ont surpris par leur ampleur. Les conséquences ne sont pas encore mesurables à court, moyen et long terme.

Déjà écornée par la saga des droits TV, l’image du foot français a pris un sacré coup suite aux incidents samedi après-midi à la Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM. Frustrés par les résultats et privés de l’accès aux tribunes pour exprimer leur mécontentement, des supporters ont manifesté aux abords des infrastructures. Pétards, fumigènes, arbres incendiés à l’extérieur avant l’intrusion dans le bâtiment d’une frange dure venue pour casser alors que joueurs et le staff préparaient le match du samedi soir. Des actes de vandalisme et même des vols ont été commis, le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez étant atteint par un projectile. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros et des plaintes sont en préparation. 25 personnes ont fait l’objet d’une arrestation à l’issue de ces incidents, alors que le match prévu au Vélodrome a été reporté.