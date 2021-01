Coronavirus: une surveillance épidémiologique accrue pour compenser la contagiosité des variants

L’ensemble du personnel scolaire et des élèves (450 personnes) de l’école maternelle et primaire Saint-Bernard à Arlon ont été testés ce week-end. - Belga.

Un premier cas de variant sud-africain – plus contagieux, mais aussi plus résistant que la souche originelle du SARS-CoV2 – a été détecté vendredi soir en Wallonie, sur un échantillon positif d’un enfant de troisième primaire de l’école Saint-Bernard d’Arlon. Dans la foulée, l’ensemble du personnel scolaire et les élèves (450 personnes) de l’école maternelle et primaire ont été testés ce week-end. « Il y avait plusieurs cas de covid dans la moitié des classes. On a donc décidé de fermer l’école, conformément à ce qui est recommandé dès qu’il y a plus de trois clusters », explique Vincent Magnus, le bourgmestre d’Arlon.