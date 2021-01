Simon Moutquin (Ecolo): «Une peur de la police s’installe chez les jeunes racisés»

Pourquoi vouloir instaurer l’obligation d’enregistrer les contrôles d’identité ?

L’objectif premier est d’avoir un contrôle démocratique. Des justifications claires et nettes des contrôles et de pouvoir récolter des données. On manque de statistiques et, souvent, les politiques s’expriment sans vraiment avoir objectivé des situations. Le second objectif est d’interdire la pratique du profilage ethnique, en inscrivant clairement dans la loi le principe d’égalité et d’anti-discriminations. On veut une police respectable et respectée.

Pourquoi déposer ce texte maintenant ?