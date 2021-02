Carte blanche: «Une bulle d’autonomie et de responsabilités»

La pandémie a touché tous les membres de notre société, soit de manière directe par la maladie, soit de manière indirecte par les mesures prises pour contrôler la transmission du virus. Étant donné que le virus est nouveau pour l’humanité, de nombreuses disciplines scientifiques tentent de comprendre l’épidémie, ses causes et ses effets et comment en protéger le plus grand nombre. Depuis près d’un an, diverses mesures ont été prises par le gouvernement, guidé par les scientifiques. Du lockdown au semi-lockdown, aux ajustements des stratégies de tests, de la durée de la quarantaine, du transport gratuit ou non gratuit des personnes, et des loisirs de nos plus jeunes concitoyens. Ces mesures sont définies sur des bases scientifiques et reposent sur l’observation, l’analyse et la modélisation des données de l’épidémie. L’évaluation de l’impact des mesures repose sur le suivi très attentif des mêmes paramètres, le nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès. Leur impact au-delà de ces paramètres est insuffisamment mesuré, ou insuffisamment pris en compte.

A quoi aspirent les citoyens, de quoi ont-ils désespérément besoin et comment seront-ils affectés par les mesures ? Plusieurs groupes ont déjà sonné l’alarme sur la santé mentale des citoyens. Les personnes de tous âges et de tous horizons subissent un impact très important des mesures strictes que nous suivons tous. Perte de revenus ou de travail, perte de perspectives de « récupération » dans tous les secteurs, démotivation parmi les étudiants qui représentent notre avenir, difficultés à relativiser les problèmes par déficit de liens sociaux et d’opportunités d’activités culturelles et de loisirs… Globalement, le sentiment de subir à la fois l’épidémie et les mesures imposées et de vivre un cauchemar éveillé. De cette détresse et de cette perte d’autonomie grandit un rejet des contraintes venues d’en haut et imposées à la base de la société. Ce rejet risque de compromettre l’efficacité des mesures mises en place pour contrôler l’épidémie et, au-delà, de rompre plus encore les liens sociaux.