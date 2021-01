Une proposition de loi écologiste voudrait instaurer un récépissé pour chaque contrôle d’identité. L’idée : lutter contre le profilage ethnique. Le but : « Une police respectée et respectable ».

Débat

Le texte a été déposé vendredi par les députés Simon Moutquin et Jessika Soors, d’Ecolo et Groen. Une proposition qui vise à « instaurer une obligation d’enregistrement et de motivation des contrôles d’identité ». Le fameux récépissé de contrôle d’identité, dont les promoteurs espèrent qu’il puisse anéantir le profilage ethnique qui serait opéré par certains policiers. Le Conseil de l’Europe a voté la semaine dernière une résolution contre ce profilage ethnique.