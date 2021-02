Mercato: Dimata imitera-t-il Vlap et Bakkali en quittant Anderlecht?

L’enveloppe de janvier étant plus vide que jamais, aucun renfort de dernière minute n’est attendu du côté de la capitale. Dans le sens des départs, par contre, le prêt de Michel Vlap à Bielefeld (sans option d’achat) sera plus que probablement officialisé dans les prochaines heures. Le Néerlandais, qui ne faisait absolument plus partie des plans de Vincent Kompany, a insisté pour tenter de se relancer loin du parc Astrid. Zakaria Bakkali risque lui aussi d’être prêté jusqu’en fin de saison sans option d’achat, du côté du Sparta Rotterdam.

Reste le cas Nany Dimata, fort utile ces dernières semaines lors de ses montées au jeu, mais qui veut impérativement une place de titulaire après être resté plus d’un an et demi sur la touche. Si une offre concrète arrive sur la table de Peter Verbeke ce lundi pour l’attaquant belge, la direction anderlechtoise mettra tout en œuvre pour qu’il aille s’épanouir ailleurs.