La surprise Lonneux, KJT blessée

Trois Belges ont réussi, samedi à Liévin, le minimum qualificatif sur 1.500 m (3.41.32) pour l’Euro indoor de Torun (5-7 mars). Devant Stijn Baeten (3e, 3.39.88) et Robin Hendrix (4e, 3.40.83), la surprise est venue d’Oussama Lonneux, qui s’est imposé en 3.39.60, une amélioration de près de 8 secondes de son record personnel, même si celui-ci était anecdotique. A 23 ans, l’athlète de Seraing, entraîné par Henri Salavarda, semble récolter les fruits d’une prise de conscience et de son investissement ces dernières semaines à l’entraînement. « Il tournait très fort ces derniers temps », indique son coach, qui s’attendait à un chrono de l’ordre de « 3.38-3.39 ». « Oussama, qui est arrivé chez moi par l’intermédiaire de Tarik Moukrime, a un très bon mental et une attitude positive.