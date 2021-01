Athlétisme: Lavillenie et Duplantis déjà au sommet

Lavillenie n’avait plus franchi de barre à 6 mètres ou plus depuis près de 5 ans. @AFP

Le covid n’arrête pas les meilleurs perchistes de la planète ! On se souvient que l’an dernier, alors que la pandémie pointait le bout de son museau, Armand Duplantis avait égalé puis amélioré le record du monde indoor avec 6,17 m et 6,18 m en février, avant d’encore briller durant l’été avec un formidable bond à 6,15 m à Rome, à la mi-septembre, l’un de ses dix concours de l’année à 6 mètres ou plus. Un incroyable pied de nez du prodige suédois de la discipline la plus spectaculaire du programme athlétique en ces temps de calendrier bousculé…

Sacré logiquement Athlète de l’année 2020, « Mondo » a repris son petit bonhomme de chemin vers les sommets lors de sa rentrée, ce dimanche, à Dusseldorf, où il a effacé une barre à 6,01 m à son deuxième essai. Un concours où Ben Broeders n’a franchi que 5,37 m, avant de s’arrêter en raison d’une douleur à l’ischio, et où l’Allemand Torsten Blech (5,86 m) et l’Américain Sam Kendricks (5,81 m) ont complété le podium.