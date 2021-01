Un milieu en quête de sensations à Anderlecht

Lokonga et Trebel doivent digérer leur retour.

Quand deux formations se tiennent de si près qu’Anderlecht et Gand dimanche soir, c’est souvent la bataille du milieu qu’il faut gagner pour accrocher la victoire. Sous la pluie battante, c’est davantage le duo Kums-Dorsch que le trio Sambi Lokonga-Trebel-Ait El Hadj qui est sorti vainqueur. Pas de KO mais bien un succès aux points pour les Gantois privés de Marreh. Une déception sans doute dans l’esprit de Vincent Kompany qui mise beaucoup sur le retour de blessure de Sambi Lokonga et Trebel, deux moteurs de son collectif dans des styles différents. Mais, et Kompany est bien placé pour le savoir, il n’est jamais simple de retrouver toutes ses sensations après une blessure. Que vous ayez été tenus hors des terrains quelques semaines ou quelques mois.