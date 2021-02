Investissements intelligents, anticipation: voici pourquoi le Club de Bruges est un exemple à suivre

Pourtant, au début de son règne, Bart Verhaeghe a connu bien des difficultés. Supporter acharné des Blauw en Zwart, le président du Club a été submergé par ses émotions au point de déraper à diverses reprises, notamment au niveau de l’arbitrage. Mais comment les Brugeois ont-ils donc réussi à devenir ce que certains surnomment aujourd’hui le « Bayern belge » ? Le modèle mis en place a fait ses preuves et doit faire bien des envieux.

1. Bart Verhaeghe a compris que réagir en supporter n’était pas la bonne solution. Il ne se laisse plus aussi facilement envahir par ses émotions comme par le passé et est parvenu à devenir plus pragmatique et stratégique en s’entourant des personnes ayant un but commun.