Royaume-Uni: les magasins de vêtements Topshop ferment, 2.500 emplois supprimés

Le rachat de la marque britannique de prêt à porter Topshop du groupe en faillite Arcadia par l'entreprise de vente de vêtements en ligne Asos va entraîner la fermeture de 70 magasins et la suppression de 2.500 emplois, a annoncé à l'AFP lundi une source proche du dossier.

Cette annonce s'inscrit dans un contexte plus général de crise historique des commerces britanniques, dépassés par internet et accablés par la pandémie et dont les faillites sont annoncées en cascade.

Un peu plus tôt, le cabinet Deloitte, qui gère la faillite d'Arcadia, avait indiqué qu'Asos allait racheter les marques, propriétés intellectuelles et stocks, mais pas les magasins, de Topshop, Topman, Miss Selfridge and HIIT pour 330 millions de livres (stocks compris).

Les magasins "vont fermer", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. "Environ 2.500 personnes travaillent dans ces magasins et malheureusement leurs postes seront menacés", précise-t-elle.

Asos a confirmé le rachat dans un communiqué distinct, promettant de continuer à développer les marques. "L'acquisition de ces marques britanniques emblématiques est un moment très important pour Asos et nos clients et cela va nous aider à renforcer notre stratégie visant à proposer une plateforme multi-marques", a déclaré Nick Beighton, directeur général d'Asos.