Alors que le Premier ministre a appelé à l’apaisement entre experts et politiques ce samedi, les choses semblent loin de s’être calmées. C’est notamment le cas entre le virologue Marc Van Ranst et le président du MR.

La semaine dernière, la tension était forte entre politiques et experts. Le Premier ministre, Alexander De Croo a notamment appelé au calme ce week-end sur RTL-TVI. « Il y a un bombardement constant de la part des experts dans le sens large, aussi du côté politique. On doit essayer de se calmer, ne pas faire de surenchère, il faut communiquer ce que l’on sait », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Il y a une certaine fatigue par rapport au covid et je comprends cette fatigue. »