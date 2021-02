Les véhicules hybrides davantage taxés en Wallonie et à Bruxelles

L’écart de taxation pour la mise en circulation de véhicules hybride est parfois très important en Wallonie et à Bruxelles par rapport à la Flandre, relève La Dernière Heure lundi. Ainsi, cette taxe pour la quasi-totalité des véhicules hybrides s’élève au nord du pays à 45,56 euros là où, tant à Bruxelles qu’en Wallonie, elle peut monter jusqu’à 4.957 euros.

En 2020, 47.171 véhicules hybrides ont été vendus en Belgique, selon les chiffres de la Febiac. Dont 33.100 au nord du pays (70,2 %) contre seulement 7.094 (15 %) à Bruxelles et 6.977 (14,8 %) en Wallonie. Une différence considérable dont la cause est à chercher dans une politique plus verte côté flamand : la Flandre a en effet instauré le principe du pollueur payeur. Et a exempté de la taxe de mise en circulation (TMC) les propriétaires de nouveaux véhicules hybrides jusqu’au 31 décembre dernier, si le véhicule émettait moins de 50 g de CO2 par kilomètre parcouru.