La SNCB ferme 44 guichets supplémentaires dans les gares

La SNCB a approuvé la fermeture d’une nouvelle série de guichets (44) dans une quarantaine de gares d’ici à la fin de l’année et la réorganisation des horaires (à la baisse) pour 37 autres guichets dès ce 1er mars, dont l’ouverture sera réduite aux moments les plus actifs de la journée. Comme lors des précédentes fermetures, l’opérateur ferroviaire avance l’inactivité du personnel, entre 60 et 92 % du temps inemployé, pour expliquer cette décision. Première conséquence de l’évolution vers les produits numériques (pour rappel, les nouveaux tarifs qui sont entrés en vigueur ce 1er février privilégient les supports numériques par rapport aux titres de transport « papier »). Ou premier résultat si l’ambition initiale de la digitalisation est de réaliser des économies dans le personnel. On sait que les associations d’utilisateurs des trains sont opposées à ce type de fermeture, ils soulignent régulièrement qu’elles touchent avant tout les utilisateurs les plus démunis, les plus fragiles et les moins connectés.