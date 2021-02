N’ayant plus d’avenir à Anderlecht, Zakaria Bakkali cherche une solution pour retrouver du temps de jeu. Ou plus exactement, le Sporting lui cherche une porte de sortie à quelques heures de la fin du mercato.

La piste la plus concrète menait à un prêt au Sparta Rotterdam, mais cela ne se fera finalement pas. La mission d’Anderlecht de trouver une solution pour l’éphémère Diable rouge se complique donc de plus en plus.