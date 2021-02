Bruges trop fort pour le Standard, Anderlecht impuissant, Charleroi se ressaisit: voici ce qu’il faut retenir de la 23e journée en D1A (vidéos)

Le Standard surclassé par Noa Lang et ses coéquipiers brugeois

Alors qu’ils savaient que le déplacement au Jan Breydelstadion est périlleux, les Rouches ont eu le mérite de ne pas refuser le jeu. Ils ont tenté, à l’image des deux changements tactiques opérés par Mbaye Leye lors du second acte, et ils y ont cru pendant un quart d’heure, après avoir ouvert la marque. Puis le jeune Noa Lang a fait parler son talent, tout simplement. Un but, une passe décisive et, surtout, une omniprésence dans la construction brugeoise : le Néerlandais a montré que la clause d’achat de 6 millions activée récemment par les Blauw en Zwart pour s’offrir définitivement ses services au terme de son prêt était bien dérisoire en comparaison de son talent.