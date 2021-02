La fédération italienne ouvre une procédure après l’altercation entre Lukaku et Ibrahimovic (vidéos)

Le parquet de la fédération italienne de football (FIGC) a décidé d’ouvrir une procédure après l’altercation entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic lors du quart de finale de Coupe d’Italie entre l’Inter Milan et l’AC Milan mardi dernier.

L’altercation entre Lukaku et Ibrahimovic a débuté après une faute de Romagnoli sur le Diable rouge en fin de première période. Les deux joueurs se sont retrouvés tête contre tête. Grâce aux micros, on pouvait ensuite entendre Lukaku accuser Ibrahimovic d’avoir insulté sa maman et le Diable rouge a répondu en insultant Ibrahimovic et sa femme.