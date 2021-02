En 2021, la salle de cinéma n’est plus l’élément central, indispensable à la sortie d’un film. Et les multiplexes, ces paquebots du 7e Art qu’on imaginait insubmersibles, sont en première ligne. - Belga.

Journaliste aux services Culture et Médias

Le pop-corn a un goût rance. Wonder Woman 1984, le blockbuster de fin d’année, est resté invisible en Belgique. Il est pourtant sorti le 25 décembre dernier. En salle et en même temps en streaming. Du jamais vu. Mais, les salles de cinéma étant fermées et la plateforme HBO Max (propriété de Warner, le distributeur de WW1984) pas encore disponible chez nous, il faudra patienter.