Mercato: Anass Zaroury signe au Sporting de Charleroi, mais finit la saison à Lommel

Le Sporting de Charleroi prépare non seulement la fin de la saison en cours, mais déjà celle(s) à venir également. À ce titre, le joueur de Lommel Anass Zaroury rejoint le matricule 22, qui le laisse en prêt à Lommel jusqu’en fin de saison.

Le mercato hivernal des Zèbres n’est pas terminé. Et alors que le Sporting de Charleroi va encore se renforcer pour la fin de cette saison d’ici ce lundi soir, il prépare aussi l’avenir. Ainsi, l’ailier gauche de Lommel Anass Zaroury (20 ans) rejoint le Sporting de Charleroi. Ce dernier va toutefois le laisser en prêt chez les pensionnaires de D1B jusqu’au terme de la saison.

Anass Zaroury a disputé seize matches de l’antichambre de l’élite depuis le début du championnat et a inscrit six buts tout en donnant trois passes décisives. L’ancien international belge U17 et U18 pouvait compter sur de l’intérêt émanant d’autres formations de D1A.