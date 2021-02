Coronavirus - Un recul de près de 20% des immatriculations de voitures neuves l'an dernier

L'année 2020 s'est conclue avec 413.373 immatriculations nettes de voitures neuves, soit un recul de 19,7% par rapport au marché en 2019, indiquent lundi la Febiac, la fédération belge du secteur automobile, et le SPF Mobilité et Transports. Un phénomène logiquement dû à la crise sanitaire, qui s'est d'ailleurs poursuivi en janvier, avec un repli de 27,2% des enregistrements et "seulement" 37.735 voitures neuves immatriculées.