La bulle GameStop illustre les travers de Wall Street

Voilà donc les gueux montant à l’assaut du palais (de la finance), et les marquis en perdent leurs culottes. « Occupy Wall Street » mis en pratique (pour de vrai). Les uns prendront un certain plaisir – mesquin, peut-être – à voir une masse de boursicoteurs lambda faire perdre des millions de dollars à quelques fonds spéculatifs ( « hedge funds ») new-yorkais, en les prenant à leur propre jeu. Les autres diront que les « héros du jour » seront nombreux à perdre à leur tour leurs billes, eux qui n’en ont pas nécessairement beaucoup. Mais la bulle GameStop – car c’en est une, et fameuse – pose une question bien plus large : celle du rôle que jouent aujourd’hui les marchés boursiers.