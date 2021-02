La majorité des étudiants du supérieur souhaitent une reprise des cours en présentiel

Après une semaine « blanche », les étudiants du supérieur reprennent doucement le chemin des cours. Non pas des auditoires comme à l’accoutumée, mais bien de leur chambre ou de leur bureau pour les plus chanceux. Alors que nouveau quadrimestre rime avec nouveaux cours, enseignants et élèves feront connaissance par écran interposé. Du moins pour ceux qui ont encore le courage d’activer leur caméra. Car après pratiquement onze mois de cours à distance, les étudiants sont en perte de sens. Plus démotivés que jamais. Si les acteurs de terrain le clament depuis plusieurs semaines, une enquête vient désormais confirmer ce constat.