Ecolo lance le «Centre d’études Jacky Morael»

Un nouveau centre d’études, la figure de Jacky Morael, le modèle des Grünen allemands… Ecolo voit grand, plus grand que maintenant. Les verts briguent le leadership dans le camp progressiste. Jean-Marc-Nollet nous dit oui, et cadre : « Ecolo a quarante ans, et après avoir été le parti de la contestation, disons entre 1981 et 1986, puis le parti des propositions jusqu’en 1999, enfin le parti de la participation au pouvoir à partir de 1999, nous voulons maintenant ouvrir une nouvelle séquence, celle du parti central – au fait, ne confondez pas avec centriste, j’insiste ». Pour comprendre : « Voyez la part de la transition écologique dans le plan de relance adopté par la Belgique et transmis à l’Europe, elle est égale à 60 %, c’est la part principale. Dites centrale… ».