Guillaume Gillet avant RFC Liège-Anderlecht: «Un match qui me donne la chair de poule»

À bientôt 37 ans, qu’il fêtera le 9 mars prochain, Guillaume Gillet a retrouvé à Charleroi les jambes de ses 18 ans. L’âge auquel il avait fêté ses grands débuts en équipe première du RFC Liège après y avoir été en partie formé chez les jeunes. Liège, avant Visé, Eupen, Gand et finalement Anderlecht, l’autre club de son cœur dont il portera le maillot à quelque 350 reprises entre 2008 et 2016. Avec, à la clé, 63 buts, des dizaines de soirées européennes, quatre titres de champion et une coupe de Belgique. La Coupe de Belgique, précisément, qui le scotchera devant sa télé ce mercredi soir, quelques heures à peine après avoir affronté Westerlo avec les Zèbres. RFC Liège-Anderlecht, c’est le match que l’ancien Diable rouge aurait rêvé disputer un jour. En termes d’émotions, même son but mémorable contre la Croatie sur la route du Mondial 2014 ne lui aurait sans doute pas procuré davantage de frissons que ce choc opposant les Sang et Marine aux Mauves.