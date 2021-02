Mathieu van der Poel: «Pour moi, l’idéal serait de manquer le Tour de France»

À peine décrassé du sable ostendais, Mathieu van der Poel a déjà la motivation et les quilles orientées vers les nouvelles facettes de sa saison. Au menu, pavés, routes et surtout VTT, son objectif principal en cette année olympique.

Dimanche, Mathieu van der Poel a refermé le premier chapitre de sa saison dans l’air marin d’Ostende, maillot de champion du monde sur les épaules. Son quatrième en cyclo-cross. Ce lundi matin, le Batave rencontrait la presse, virtuellement forcément vu le contexte, et pas question pour lui d’afficher une mine fatiguée ou de tolérer un mal de crâne, liés aux excès d’une quelconque célébration. « La fête ? Vu le Corona, tout est de toute façon fermé. Il n’y a rien à faire, pas de resto, pas de fête avec la famille ou les amis. D’ailleurs, même pendant la course, c’était spécial, sans spectateurs Un peu triste je trouve… Du coup, Roxanne (NDLR : sa compagne) et moi sommes rentrés à la maison. Nous avons mangé une pizza et bu une bouteille de vin, rien de plus », glisse, AirPods dans les oreilles, le vainqueur du Tour de Flandres, qui va désormais se concentrer sur la route. Enfin, peu ou prou tant son objectif suprême, cette saison, pointe du côté de Tokyo. « J’ai noté, dans mon calendrier, les classiques.