Si le Standard s’est logiquement incliné dimanche à Bruges, Mbaye Leye a fait preuve d’audace et a osé modifier ses batteries à la mi-temps du match, comme il l’avait fait trois jours plus tôt à Ostende, avec plus de succès. Mais l’essentiel est là : en étant acteur, le Sénégalais fait passer un message fort à ses joueurs.