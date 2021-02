Scientifiques et politiques doivent travailler ensemble. Mais entre la rigueur des chiffres sanitaires et les contraintes psycho-éco-sociales, parfois avec l’œil sur un électorat, le dialogue est compliqué. Plongée dans les « deux mondes ».

Il y a un bombardement constant de la part des experts au sens large, aussi du côté politique. On doit essayer de se calmer, ne pas faire de surenchère, il faut communiquer ce que l’on sait. » Ce dimanche, le Premier en personne s’exprimait pour éteindre les polémiques opposant experts scientifiques et politiques. En vain. Quelques heures plus tard, une nouvelle passe d’armes animait les réseaux sociaux, qui s’en régalaient, autour de la rémunération des experts (lire également ci-contre).