Coronavirus: 10 informations que vous devez connaître sur les vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca (infographie)

Un troisième vaccin (après Moderna et Pfizer/BioNTech) a été approuvé en Europe et va donc pouvoir être utilisé en Belgique pour lutter contre le coronavirus : celui développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

1.

Origine

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca né de la fusion entre le suédois Astra et le britannique Zeneca s’est associé avec l’université d’Oxford pour produire son vaccin

Le laboratoire allemand BioNTech s’est associé avec l’américain Pfizer pour développer le vaccin Pfizer-BioNTech.

Moderna est une société de biotechnologie américaine.

2.