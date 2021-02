Mercato: Joao Klauss, c’était la priorité du Standard

On s’attendait, à vrai dire, à un mercato plus chahuté à Sclessin. Il aura été, à l’arrivée, relativement calme.

Échaudée par le faible rendement, eu égard à leurs émoluments, de Felipe Avenatti et Obbi Oulare, rapidement relégués dans le noyau B pour les inciter à quitter le navire, la direction du Standard avait très vite ciblé sa priorité, réclamée Mbaye Leye sur l’air des lampions : l’engagement d’un numéro 9 capable de présenter, en termes de buts et d’efficacité, des statistiques intéressantes. Cet homme providentiel, le club liégeois l’a trouvé du côté de Hoffenheim, en la personne de Joao Klauss, prêté jusqu’en juin 2022 avec une option d’achat fixée à près de 7 millions. Lancé dans le grand bain le 17 janvier au Cercle, le Brésilien, solide dans les duels, très intéressant dans le jeu aérien et terriblement collectif, a laissé jusqu’ici une belle impression. Il aura été le seul transfert entrant de ce mercato hivernal.